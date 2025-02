Litige foncier à Médinatoul Salam : Trois "Thiantacônes" agressent un homme et filment le commandant lors de leur audition

Les ennuis judiciaires de Cheikh Diouf, Ibrahima Dramé et Bassirou Mboup, trois disciples de la confrérie des "Thiantacônes", sont loin d’être terminés. En détention depuis janvier 2025, ils seront fixés sur leur sort le 25 février prochain, à l’issue de leur procès devant le Tribunal de grande instance de Mbour ( sur la petite côte).



L’affaire remonte au mois janvier dernier, lorsqu’un différend foncier a éclaté à Médinatoul Salam, une cité fondée par le défunt guide Cheikh Béthio Thioune, raconte L'Observateur. Cheikh Gaye, propriétaire d’un terrain dans cette zone, s’y était rendu pour entamer la construction de sa parcelle. Il a alors été confronté à Cheikh Diouf, Ibrahima Dramé et Bassirou Mboup, qui lui ont sommé d’arrêter les travaux, affirmant que le terrain appartenait à leur condisciple Babacar Fall.



Le ton est rapidement monté, et Cheikh Gaye a affirmé avoir été attaqué par le trio, ses vêtements déchirés et des menaces de mort proférées à son encontre. Il s’est alors rendu à la Brigade de gendarmerie de Malicounda (Mbour) pour porter plainte.



Face aux enquêteurs, Cheikh Gaye a présenté ses documents administratifs prouvant sa propriété, contrairement aux trois accusés, qui ne disposaient d’aucune preuve formelle. Déterminés, ces derniers ont toutefois refusé de quitter le terrain, obligeant les forces de l’ordre à les interpeller.



Au-delà du litige foncier, les trois "Thiantacônes" sont également poursuivis pour avoir filmé, à son insu, le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Malicounda en pleine audition. Bassirou Mboup aurait enregistré les déclarations de l’officier et partagé la vidéo sur le groupe WhatsApp "And Défar Médinatoul Salam". L’enregistrement a finalement été signalé au Commandant par un membre du groupe, entraînant la confiscation des téléphones des prévenus, indique le journal.



Lors de leur comparution, mardi dernier au tribunal de Mbour, les mis en cause ont tenté de minimiser les faits. Ils ont reconnu ne posséder aucun document officiel sur la parcelle, tout en affirmant que le terrain leur avait été attribué de manière informelle par leur défunt guide. Concernant la vidéo, Cheikh Diouf a déclaré qu’il ignorait son existence jusqu’à la confiscation de son téléphone, une version contestée par Bassirou Mboup.



Le verdict sera rendu le 25 février.