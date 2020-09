Liverpool-Arsenal: Sadio Mané inscrit son 3e but de la saison

Sadio Mané démarre la saison comme il l’avait terminer la précédente, en marchant sur l’eau. Mené à la 25e minute de jeu par les Gunners sur un but de Lacazette, Liverpool s’en est remis encore une fois à son attaque de feu.



Sur un excellent travail de Mohamed Salah, Sadio reprend la frappe de l’Egyptien repoussée par le gardien d’Arsenal et inscrit son troisième but de la saison, après son doublé du week-end dernier contre Chelsea.



Un autre but de Robertson permet aux Reds de mener devant Arsenal 2-1 à la mi-temps.