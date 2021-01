Liverpool : Klopp se plaint de ne pas être arbitré comme Manchester United

Lors de la dix-septième journée de Premier League, Liverpool affrontait Southampton. Surpris dès le début de match par les Saints, les hommes de Jürgen Klopp s’inclinaient (1-0) alors que Mané aurait pu bénéficier d’un penalty en deuxième mi-temps. Un scénario qui n’a pas plu a Jürgen Klopp, très remonté en conférence de presse.



Le technicien allemand s’est plaint de ne pas être arbitré comme son concurrent direct, Manchester United.« J’ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux ans que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est ma faute, ou comment cela peut arriver (…) Ce n’est pas une excuse pour notre performance. Nous ne pouvons pas la changer et nous devons respecter les décisions», a avoué l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Le choc entre les deux premiers de Premier League, qui aura lui le 17 janvier prochain, est déjà lancé.