Liverpool : « Mohamed Salah et Sadio Mané se détestent profondément »

Richard Keys ne voit pas Sadio Mané et Mohamed Salah évolués ensemble bien longtemps à Liverpool. Le présentateur de beIN Sports au Qatar pense même que bon nombre des meilleurs joueurs des Reds, notamment Sadio Mané et Salah partiront d’ici la fin de la saison.



Fin de la brouille entre Sadio Mané et Mohamed Salah ? Après avoir publiquement exprimé sa frustration concernant l’individualisme de son partenaire d’attaque à Liverpool lors d’un match de Premier League, le Sénégalais a depuis fumé le calumet de la paix avec son coéquipier.



Mais pour Richard Keys, cette « crise » entre les deux attaquants des Reds est loin de connaitre son dénouement et risque même d’imploser le club anglais. « Ne croyez pas ce qu’ils vous disent à propos de Mane et Salah. C’est pire que ça. Ils se détestent profondément. Les deux seraient beaucoup plus heureux de jouer dans une équipe sans l’autre », a confié Richard Keys sans sourciller.



Au moment où la brouille entre Mohamed Salah et Sadio Mané est rangée aux oubliettes, cette nouvelle déclaration sonne comme une intention de déstabiliser une équipe de Liverpool encore fragile de sa défaite face à l’Atlético Madrid (0-1) en Ligue des champions.