Liverpool, PSG : Virgil van Dijk lâche ses vérités sur son avenir

L’avenir de Virgil van Dijk (33 ans) est encore grandement incertain. Notamment après l’élimination de Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Comme nous l’avons révélé, le défenseur néerlandais a eu une longue discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos dans les couloirs d’Anfield, quelques minutes après le coup de sifflet final de ce match retour remporté par les Parisiens. Bien qu’il n’y aurait pas été question de discussions concernant le mercato, les images ont fait du bruit.



Libre de tout contrat à la fin de la saison, le défenseur de Liverpool dispose surtout d’une belle offre transmise par le club saoudien d’Al-Hilal, qui lui a offert un bail assorti d’un salaire annuel net supérieur à 20 M€, soit environ le double de ce qu’il touche chez les Reds. Face à toutes ses rumeurs, le défenseur central s’est longuement exprimé sur son avenir en précisant d’abord que «la seule chose que je puisse dire, et je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est que je suis si fier d’être le capitaine de ce beau club qui signifie tellement pour moi».



Virgil van Dijk a une préférence

«Il y a évidemment des conversations qui se déroulent, mais elles sont privées et confidentielles. J’adore les fans, les fans m’aiment, et je continuerai à travailler pour tout ça. Je me sens aussi dans l’une des meilleures formes de ma carrière. J’apprécie d’être là pour le vestiaire. Je ressens cette responsabilité encore plus que jamais, peut-être parce que je vieillis, lentement», a-t-il expliqué au Telegraph, en précisant qu’il «n’y a aucune raison de paniquer, quoi qu’il arrive. Je ne veux pas créer d’anxiété».



Questionné sur la possibilité de rejoindre une nouvelle équipe à l’issue de la saison, l’international oranje assure que «pour le moment, je ne peux pas, parce que j’ai encore 10 matchs à faire, donc je ne peux pas penser à ce qui va se passer après l’été. Le plus important est que vous deviez rester engagé, et je suis pleinement engagé à Liverpool en ce moment». La balle semble donc dans le camp des Reds, qui vont devoir le convaincre de prolonger l’aventure.