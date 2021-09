Liverpool: Sadio Mané a marqué son 20ème but en Ligue des champions

Sadio Mané qui se déplaçait à Porto, sa victime préférée a marqué le 2ème but de Liverpool qui s’est imposé (5-1) avant de céder sa place à la 66ème minute. L’attaquant de Liverpool compte 5 buts lors de ses cinq derniers matchs contre Porto.



Auteur de sa 20ème réalisation en carrière en Ligue des champions, l’attaquant sénégalais devient le 3ème joueur de l’histoire des Reds à atteindre cette barre. Seuls Mohamed Salah (28 buts) et Steven Gerrard (21) ont fait mieux.



Avec ce but marqué contre Porto, Mané dépasse l’ivoirien Seydou Doumbia (19 buts) et devient le 4ème meilleur buteur africain de l’histoire de la Ligue des champions derrière Didier Drogba (44), Mohamed Salah (31) et Samuel Eto’o (30).