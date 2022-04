Liverpool écrase Manchester United et prend provisoirement la tête de la Premier League: Mané encore buteur

Liverpool vient de marcher complètement sur Manchester United dans le cadre de ce rendez-vous en retard de Premier League. Une victoire 4-0 qui propule provisoirement les Reds en tête de l'élite anglaise, tandis que les Mancuniens passent sixièmes.



Le sérieux prétendant au Ballon d’Or France Football, Sadio Mané a été un des grands artisans de cette démonstration de force de Liverpool avec une passe décisive (sur le deuxième but de Salah) et un but. C’est 14e but de la saison en championnat et son 109e en Premier League, soit le même nombre de buts que Ryan Giggs qui compte 374 matchs de plus.