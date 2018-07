Liverpool : la mise au point de Mané

En vacances après l’élimination du Sénégal en Coupe du monde 2018, Sadio Mané (26 ans, 29 matchs et 10 buts en Premier League pour la saison 2017-2018) voit son nom circuler du côté du Real Madrid pour la saison prochaine. Rien de sérieux si l’on en croit l’attaquant de Liverpool.



"Je ne suis au courant de rien, je n'ai pas été contacté par le Real Madrid, ce ne sont que des rumeurs, a démenti l’ancien Messin face à la presse sénégalaise. J'appartiens toujours à Liverpool et je rejoindrai mes coéquipiers aux Etats-Unis pour la préparation."



Sachant que Mohamed Salah et Roberto Firmino ont récemment prolongé, les Reds semblent partis pour conserver leur trio offensif.