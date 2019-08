Liverpool : la surprenante réaction de Sadio Mané sur N'Golo Kanté

Présent en conférence de presse ce mardi à Istanbul, Sadio Mané est bien déterminé à gagner un second trophée avec les Reds. Un journaliste lui a demandé ce qu’il pense de Ngolo Kanté, le milieu français de Chelsea. Mané a préféré zapper la question en parlant de son équipe.



« Pour être honnête, je pense que vous connaissez mieux Chelsea et aussi le joueur que moi. Je ne pense pas à cela, je pense à Liverpool et je fais tout pour gagner demain. Je crois que c’est un joueur important pour Chelsea, mais je n’ai rien à dire sur lui. Nous allons tout faire pour gagner et j’espère qu’Istanbul restera une ville chanceuse pour Liverpool », a-t-il répondu à la question.



Liverpool a écrasé Norwich (4-1) vendredi en première journée de la Premier League. Les Blues ont eux pris l'eau face à Manchester United (4-0) dimanche.