Liverpool: les négociations ont démarré pour prolonger Sadio Mané

En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais Sadio Mané devrait prolonger son contrat avec Liver- pool dans les prochains jours. Sadio Mané est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool, et ce depuis plusieurs saisons déjà. C’est d’ailleurs pour cela que le club de la Mersey veut tout faire pour le garder le plus longtemps possible.



Le Sénégalais est sous contrat jusqu’en juin 2023 et serait déjà entré en négociation avec la direc- tion des Reds pour une prolongation avec augmentation de son salaire, selon ‘Football Insider’. L’objectif du club britannique se- rait de garder le joueur de 30 ans jusqu’à la fin de sa carrière, soit cinq années de plus au moins.



La source citée affirme également que le souhait de Mané est de rester. Pour sa sixième saison en tant que joueur de Liverpool, l’ancien joueur de Southampton a déjà ac- cumulé 259 matchs officiels et 115 buts. Depuis le début de la saison, il a trouvé le chemin des filets à 18 reprises en 41 apparitions, dont 36 comme titulaire.