Locales 2020: le CNRA appelle les médias audiovisuels à suspendre les interventions à l'antenne des candidats investis

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, à travers un communiqué parvenu à PressAfrik, a appelé les médias sénégalais suspendre le temps d'antenne des différents candidats investis sur les listes pour les élections territoriales du 23 janvier 2022.



Ainsi, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel accorde une attention particulière au respect de ces dispositions et à l’égalité de traitement des candidats et listes de candidats. Par ailleurs, il appelle « les éditeurs à suspendre les interventions à l’antenne de leurs collaborateurs déclarés candidats, de la publication des listes à la proclamation des résultats de la publication des listes à la proclamation des résultats », lit-on sur la note.



Le Cnra a soutenu qu’il « veille à l’objectivité et au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les médias audiovisuels, au respect des règles d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information et dans la programmation des différents médias audiovisuels », a souligné le document.



Selon ce dernier, le Code électoral oblige les médias publics ou privés qui traitent des élections territoriales à respecter les règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.