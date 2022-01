Locales 2022-Large victoire de Yewwi Askan Wi : la réaction de Guy Marius Sagna

« DU "YEWWI ASKAN WI" AU "ASKAN WI YEWWI", AU "YEWWI SENEGAL", AU "YEWWI AFRIK"



Nous n'avons pas encore tous les résultats des élections locales du 23 janvier 2022 au Sénégal. Mais ceux que nous avons déjà montrent une tendance: le président Macky Sall, détourneur en chef des richesses du peuple sénégalais à son profit et au profit de ses maîtres impérialistes, et ses alliés ont été sanctionnés.



Quoi de plus normal devant la destruction massive de notre économie, de notre système éducatif, de notre système sanitaire, de notre environnement!



Cependant cela ne nous fera pas oublier ou banaliser le fait qu'il y a eu du vol dans ces élections. Une machine bien huilée qui avant les élections, pendant les élections et après les élections vole les élections.



N'oublions pas les modes de scrutin, son caractère censitaire, la manipulation de certains préfets, sous-préfets, gouverneurs indignes, l'achat des consciences... Justement, l'élimination des listes de l'opposition par certains préfets et sous-préfets avait pour objectif de contenir la déferlante populaire.



Bravo au peuple sénégalais ! C'est lui qui après être sorti en mars 2021 a déroulé une seconde vague celle-ci électorale.



Le peuple a raison de jubiler.



Aux élus de démontrer qu'ils seront des élus du peuple et non des élus d'une femme ou d'un homme.



Peuple sénégalais, n'allons pas nous coucher. Ne commettons pas l'erreur d'élire et de réélire et de retourner à nos moutons.



La surveillance active vigilante et prudente des équipes municipales et départementales devra se faire au quotidien. Marquons à la culotte nos élu.e.s!

Les élections ont eu lieu hier 23 janvier. À partir d'aujourd'hui nous recommençons nos manifestations, nos conférences de presse, nos réunions avec le peuple sénégalais qui souffre et qui se bat pour sortir de son oppression. Et nous serons à ses côtes.

Nous continuerons, aux côtés des victimes, à nous battre pour que les nouvelles équipes municipales règlent les spoliations foncières héritées des anciennes équipes. Nous continuerons à nous battre pour une gestion démocratique des municipalités et des conseils départementaux.



Gestion participative n'est pas implication des populations. Nous militons pour que les populations soient l'Alpha et l'Omega de la gestion territoriale.



Les nouvelles équipes municipales sorties des élections locales de ce 23 janvier 2022, devront être aux côtés de leurs populations opprimées par le pouvoir central et non garder une posture activement complice ou silencieusement couarde.



Nous allons aider les municipalités qui le souhaitent à gérer ce qui leur a été confié conformément aux intérêts des populations.



Nous allons continuer à occuper la rue avec les Sénégalais qui se battent contre les injustices qui leur sont faites par le pouvoir central et les pouvoirs municipaux.

Notre objectif est le "Askan Wi Yewwi", l'autonomie populaire.



Après le "Yewwi municipal" le peuple devra réaliser le "Yewwi de l'assemblée nationale", le "Yewwi national" et le "Yewwi continental" du néocolonialisme, de la démocratie bourgeoise, de l'oppression économique, environnementale...La lutte continue donc!



Non au néocolonialisme !

Non à la 3e candidature illégale !

REFUSONS !

RÉSISTONS !

LUTTONS !

ORGANIZE, DON'T AGONIZE!

RESISTANCE!

GMS", a-t-il ecrit.