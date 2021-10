Locales 2022 : Mansour Faye affaiblit Mary Teuw Niane à Saint-Louis

Le combat entre Mary Teuw Niane et Mansour Faye est loin de connaître son épilogue. Après avoir déniché Babacar Gaye, Bamba Fall puis Bamba Kâ, le coordonnateur départemental de l’Apr, non moins maire de Saint-Louis et candidat à sa propre succession, a donné un coup dur à l'ancien coordonnateur du comité électoral de Bby, Mary Teuw Niane candidat à la candidature de la mairie de Saint-Louis.



L'édile de Saint-Louis, selon L'Observateur, a enrôlé l'un des désormais plus fidèles de l'universitaire, en l'occurrence Amadou Niang. Mansour Faye veut mettre tous les atouts de son côté pour avoir un second mandat. Reste à savoir quelle sera la réaction du mathématicien face à cette équation.