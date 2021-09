Locales 2022 : Souleymane Ndoye déclaré candidat de BBY à la mairie de Rufisque

Des partis, mouvements et forces vives, membres de la Coalition BBY élargie à la mouvance présidentielle, ont plébiscité le député Souleymane Ndoye avant de l'investir comme candidat à la mairie de la ville de Rufisque. Lors de cette rencontre tenue lundi au siège de BBY de Rufisque Ouest, ces responsables sont revenus sur l’importance des prochaines échéances de 2022 et la nécessité de faire le bon choix lors de ces élections.



« Nous avons tenu cette rencontre avec les notables, les jeunes et les femmes pour déclarer officiellement notre candidat pour la Mairie de la ville de Rufisque. Nous avons convoqué l’ensemble des acteurs de la commune de Rufisque Ouest pour prendre cette importante décision, ceci après des concertations. C’est pourquoi à un jour de la clôture des révisions des listes électorales nous avons convoqué ce grand rassemblement pour faire cette importante annonce. La coordination à l’Ouest est la première entité à se prononcer officiellement sur cette candidature… », a fait savoir Ass Mamoune Sèye, membre de cette coalition, au micro de PressAfrik.



Il a annoncé que leur coalition s’érige en socle de l’espoir pour l’émergence de leur ville qu’ils veulent comme « symbole de cohésion, de promotion sociale, de solidarité, d’intégration, d’équité, d’éducation de qualité, et de la santé pour tous ».



« Avec cette conviction, eu égard aux aspirations légitimes des citoyens de notre ville et analysant la volonté à mettre en œuvre les idées fortes de la coalition qui militent pour un changement qualitatif et performant dans le management de notre collectivité, la Coalition Benno Bokk Yaakaar élargie à la Mouvance Présidentielle et aux forces vives de la Commune de Rufisque Ouest dans une solidarité agissante, déclare avec force et engagement résolu la candidature à la candidature de Monsieur Souleymane Ndoye, au poste de Maire de la Ville de Rufisque. Par cette déclaration, nous privilégions l’intérêt général, l’unité et la cohésion sociale, l’ouverture, la discipline et l’ancrage à nos valeurs culturelles qui font de notre cité une ville d’histoire et de culture », a dit le porte-parole du jour.



Ainsi, Souleymane Ndoye pourra-t-il compter sur un soutien de taille pour les prochaines joutes électorales de 2022 avec cette force politique qui a été mise sur pied il y ’a quelques mois avec la participation de partis politiques comme le PPC, l’ARC, REWMI, LD, And Jëf, Nouveau parti.