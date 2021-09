Locales 2022 : confrontation entre socialistes et apéristes à la mairie de Wakhinane Nimzaat

C’est le choc d’ambitions dans la commune de Wakhina Nimzaat. La confrontation entre les socialistes et les apéristes aux prochaines investitures pour les élections locales est inévitables.



Les socialistes de la commune de Wakhina Nimzaat sont plus déterminés à investir leur camarade Alioune Badara Faye, par ailleurs membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Ils ont également invité le maire apériste de la commune, Racine Talla, par ailleurs coordonnateur communal de BBY, d’avoir plus de respect envers leur responsable. Aussi, demandent-ils au maire d’arrêter de diviser les socialistes au risque de faire imploser la mouvance présidentielle.



Ces socialistes qui ont réitéré leur confiance à leur secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, se félicitent de la posture de leurs alliés à savoir le mouvement « Aar Nimzaat » et « Taxawu Sa Gox ». ils exhortent leurs camarades à descendre sur le terrain politique et animer le parti.