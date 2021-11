Locales à Saint-Louis : le ton monte entre le camp de Mary Teuw Niane et celui de Mansour Faye

Le ton monte entre les militants du beau-frère du chef de l’Etat, Mansour Faye et ceux de Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’Enseignement supérieur. Les militants du maire sortant de Saint-Louis, Mansour Faye ont tenu une conférence de presse pour exiger l’exclusion du patron de Petrosen. En réponse à ses détracteurs, Mary Teuw Niane, estime que la peur s’est installée au camp de ses adversaires.



« Nous demandons l’exclusion de Mary Teuw Niane de l’APR (Alliance pour la République). Nous attendons aussi de Mary Teuw Niane qu’il démissionne publiquement de son poste de PCA de Petrosen. Nous attendions qu’il assume ses responsabilités pour se retirer de l’APR et rendre le poste de PCA qu’il occupe en tant que responsable apériste dans le département », a dit Alioune Diop, porte-parole du jour.



A l’en croire, si Mary Teuw Niane ne le fait pas, c’est au président Macky Sall de le virer. « Nous

demandons au président Macky Sall et les instances du parti son exclusion. Et que le poste de PCA de Petrosen lui soit retiré et confié à des responsable émérites qui sont là, en train de travailler jour et nuit pour l’émergence de notre région et du Sénégal », a-t-il ajouté.



Face à ces attaques, le Pr Mary Teuw Niane n’a pas tardé à servir une réplique. « C’est l’affolement et la peur. Ils disent tout et son contraire. Et c’est triste pour eux (les militants de Mansour Faye). Hier, c’était une liste APR-Bis. Aujourd’hui, la candidature étant confirmée, la liste MTN est devenue une liste ennemie. Il faut coûte que coûte l’abattre. Mais ils ne peuvent rien contre nous », soutient le candidat à mairie de Saint-Louis qui soutient que » personne ne décidera pour les populations de Saint-Louis qui sont responsables et matures ».