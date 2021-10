Locales à Ziguinchor : le choix de Macky Sall crée la révolte dans le camp de Doudou Ka

Le choix du président Macky Sall sur Benoit Sambou pour diriger la liste communale de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) à Ziguinchor, a créé la révolte dans le camp de Doudou Ka. Ce dernier qui s’attendait à diriger la liste voit ses ambitions être enterrées.



Au cours d’une audience mardi, Doudou Ka, Directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne et leader du mouvement « Doggu pour le Grand Sénégal », quoique surpris et déçu, aurait accepté la décision avant de se faire confier le rôle de mandataire et de directeur de campagne de BBY, informe le journal L’AS.



Mais, M. Ka a du mal à convaincre ses partisans. Ces derniers disent n’avoir jamais imaginé le choix de Benoit Sambou dont le leadership a toujours été contesté dans la commune de Ziguinchor ainsi que dans le département.



« En misant sur Benoit Sambou et Seydou Sané, le président Macky Sall a choisi de perdre les élections à Ziguinchor. Nous, les partisans de Doudou Ka, nous ne l’accepterons pas. Parce que tout le monde sait que Benoit Sambou est impopulaire. Nous osons croire que c’est une erreur et que Macky Sall va rectifier le tir. Sans quoi, nous allons mettre en place une autre coalition et investir Doudou Ka pour aller à la conquête des voix des Ziguinchorois », a prévenu Maodo Dia, porte-parole.