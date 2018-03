Loco Gatti, ancien gardien de l’Argentine : « Messi aurait dû jouer... Cristiano l'aurait fait »

Les critiques contre la sélection argentine ne se sont pas faites attendre suite au 6-1 concédé par 'l'Albiceleste' face à l'Espagne. Mais, jusqu'à présent, personne n'avait encore osé s'en prendre à Messi. Jusqu'à ce que le fasse 'Loco Gatti'.



« Messi n'aime pas jouer les matches amicaux. Je ne sais pas s'il s'est mis lui-même sur la touche, mais le public argentin, et espagnol, s'est déplacé pour le voir. Ils n'ont pas été voir l'Argentine », a affirmé Loca Gatti, ancien gardien de la sélection argentine pour 'El Chiringuito TV'.

Mais il ne s'est pas contenté de cette sortie déjà froide. On lui a demandé s'il aurait dû jouer et sa réponse est catégorique : «Evidemment. Et Cristiano aussi l'aurait fait ». Le 'Loco' a donc gratifié le Portugais sur ce point.



Evidemment, Gatti sait qui réalise les onze au sein de la sélection. «Je ne pense pas que Messi soit celui qui compose l'équipe. Je ne crois pas en ces choses », a-t-il indiqué, questionné par les journalistes.

Une critique surprenante donc, prenant directement pour cible la star du FC Barcelone.



