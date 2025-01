Loi d'amnistie : le coordonnateur de y en a marre plaide pour son abrogation

La loi d'amnistie au Sénégal suscite de vives réactions. Ainsi, Aliou Sané, le coordonnateur du mouvement citoyen Y'en a marre, s’est exprimé sur la nécessité de l'abroger. Il en a émis l'idée lors de son passage à l'émission Grand Jury de ce dimanche 19 janvier à la FM. Dans ses propos, il est revenu sur la position de son organisation, qui, dès le début, s’était opposée à cette loi. Eux, la considéraient comme une mesure destinée à protéger certains individus, notamment l'ex-président Macky Sall.



La loi d’amnistie, qui a été promulguée dans un contexte politique particulier, a rapidement divisé l’opinion publique. De nombreux citoyens, et plus particulièrement les défenseurs des droits humains, estiment qu’elle accorde une impunité injustifiée aux auteurs d'actes répréhensibles, notamment ceux en lien avec les violences politiques entre mars 2021 et févier 2024. Selon Aliou Sané, cette législation constitue une injustice, en ce qu’elle permet à certains individus, responsables de répressions violentes, de ne pas répondre de leurs actes.

Pour Aliou Sané, la loi d'amnistie doit être abrogée. Il met en lumière la souffrance des Sénégalais incarcérés de manière injustifiée et plaide pour une justice équitable. "Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont été incarcérés injustement. Tous ceux qui ont exercé cette sale besogne doivent répondre de leurs actes", a-t-il insisté, soulignant l'importance de rendre justice aux victimes de ces exactions.



Ce plaidoyer rejoint les positions de nombreux défenseurs des droits humains et d’activistes qui estiment que la loi d’amnistie protège certains membres de l’ancien régime, et en particulier l’ancien président Macky Sall. Pour eux, cette loi n’aurait que pour objectif de couvrir des agissements qui, selon eux, ont contribué à des violations des droits de l’homme et à des abus de pouvoir.