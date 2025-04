Loi interprétative de la loi d’amnistie : Thierno Alassane Sall dénonce « une soustraction de criminels au détriment des victimes »

Le président du parti la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall a lors de sa prise de parole fustigé ce qu’il qualifie de « justice sélective ».

Il a par ailleurs, dénoncé le fait que les autorités aient « écarté sa proposition de loi au profit de celle actuellement examinée par les députés de la 15e législature ».

Faisant allusion à la première proposition de la loi interprétative, Thierno Alassane a déclaré : « il y a un caractère nul et non avenu dans cette première mouture, qui a abouti à un amendement sans saveur ».

A l’en croire, ce projet de loi est une proposition « inique et inacceptable », basé sur «une soustraction de criminels au détriments des victimes