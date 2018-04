Loi sur le parrainage: le FRN dresse un bilan positif de sa première journée de protestation et prévient...

Le Front Démocratique et Social de Résistance Nationale (FRN) a fait le bilan de sa première journée de protestation nationale. Il se réjouit de la réponse «positive du peuple à son appel au combat contre cette tentative de coup d’Etat constitutionnel, dans la capitale Dakar et les principales villes du pays comme dans la diaspora».



Dans une note parvenue à Pressafrik, le FRN déclare que le succès de sa première journée de protestation est triplement manifeste . «D’abord par l’ampleur, la durée, l’étendue et la vigueur des manifestations de rue, malgré l’interdiction, les menaces et l’intimidation, la brutalité de la répression et les nombreuses arrestations arbitraire ; ensuite par la pugnace bataille de procédure des députés de l’opposition et des non-inscrits, au terme de laquelle ils ont acculé le groupe parlementaire BBY à un passage en force fondé, comme d’habitude, sur l’abus de majorité mécanique usurpée ; enfin et surtout, par le consensus de l’ensemble des forces démocratiques et véritablement républicaines, autour de l’urgente nécessité de renoncer au diktat et de renouer un vrai dialogue pour redéfinir tous ensemble les règles du jeu électoral », liste-t-il.



Pour toutes ces raisons, «le FRN tient à saluer chaleureusement non seulement la mobilisation courageuse de nos concitoyens, mais aussi le refus énergique des vrais élus du peuple de cautionner la mauvaise farce du « vote sans débat » en se retirant de l’hémicycle».



«Il dénonce en outre l’attitude lâche et irresponsable de Macky Sall qui, en allant se réfugier à Paris, a démontré une fois de plus son engagement à servir les intérêts de la France », informe la même source.



Par ailleurs, le front informe «la préparation d’une seconde journée de résistance nationale aux abus de pouvoir répétés d’un régime de dictature, de prédation et de piétinement des droits démocratiques et sociaux des populations».



«La date et les modalités pratiques de cette action seront précisées ultérieurement», renseigne-t-il.