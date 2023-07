Lorient annonce la signature de Benjamin Mendy

Quelques jours seulement après avoir été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol à son procès, à Chester (Angleterre), Benjamin Mendy retrouve un club professionnel. Le Français s'est engagé mercredi au FC Lorient pour deux saisons. L'ancien joueur de Manchester City n'a plus foulé une pelouse depuis le 15 août 2021, avec Manchester City (contre Tottenham, 0-1)



Les Merlus l'ont annoncé via un communiqué sur leur site : « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd'hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans). [...] Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l'Espace FCL aujourd'hui (mercredi). »