Louga : Neuf (9) Kg de cannabis saisis et deux individus interpellés

La Brigade régionale des stupéfiants de Louga, une ville située à environ 300km au nord-est de Dakar, a saisi neuf (9) kilogrammes de cannabis le mercredi 05 novembre 2025 et interpellé deux individus à leurs domiciles, à Ndiagne.



Dans une publication via X (anciennement Twitter), la police nationale informe que cette interpellation fait suite à «l’exploitation d’un renseignement opérationnel relatif à un vaste réseau de chanvre indien». Toujours selon la même source, neuf kilogrammes de cannabis ont été saisis dont «11 sachets de chanvre indien dissimulés sous des habits» ainsi qu’un «sachet de couleur blanche contenant 14 cornets de chanvre».



Les téléphones portables saisis ont également «été consignés au poste pour les besoins du scellé», assurent les autorités policières. Les deux mis en cause ont «été placés en garde à vue» dans le cadre de l’enquête.