Louga : Ousmane Sonko annonce une nouvelle orientation du programme "Setal Sunu Reew" avec l’insertion professionnelle des jeunes

Désormais, les journées de nettoyage seront associées à des programmes d’insertion professionnelle pour les jeunes, une nouvelle orientation du programme Setal Sunu Reew, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko.



« Nous allons organiser la jeunesse en coopératives urbaines qui participeront aux journées de nettoyage tout en générant des revenus. Louga est une ville fortement touchée par l’émigration, et nous voulons offrir aux jeunes des opportunités sur place », a déclaré Ousmane Sonko, ce samedi, à la gare routière de Louga, lors du lancement de la 9ᵉ édition du programme Setal Sunu Reew.



« La gare routière est un lieu stratégique pour le transport et le commerce. Malheureusement, c’est aussi un espace où les déchets s’accumulent. Il est essentiel que chacun prenne soin de son cadre de vie, mais il est tout aussi important de démontrer que nous, Sénégalais, sommes capables de nous unir pour l’intérêt général à travers cette initiative », a-t-il ajouté.



Cette initiative illustre la volonté des autorités d’inscrire le programme Setal Sunu Reew dans une dynamique durable, alliant propreté urbaine et opportunités économiques pour la jeunesse.