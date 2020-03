Louga: la bataille pour la mairie lancée entre Mamour Diallo et Moustapha Diop

En prélude aux prochaines élections locales dont la date n’a pas encore été fixée, les deux leaders sont déjà en précampagne. C’est ainsi que, depuis deux mois, il ne se passe aucun weekend où ces deux responsables et leurs partisans n’organisent des meetings d’animation, chacun pêchant des voix dans le camp de l’autre pour grossir les rangs de sa sensibilité. Leur attitude sur le terrain montre à suffisance que leur unité annoncée en grande pompe lors de la dernière Ziarra de la famille omarienne et en présence du président Macky Sall, n’était en réalité que de façade. Autrement dit, elle n’avait duré que le temps de cette ziarra.



Le travail de débauchage que le ministre Moustapha Diop et son rival Mamour Diallo mènent à travers leurs sensibilités respectives pour ‘’pêcher’’ des voix chacun dans le camp de l’autre, est une illustration parfaite de la division du camp présidentiel. En tout cas, ils sont tous les deux déterminés à conserver, pour l’un, ou conquérir, pour l’autre, le fauteuil de mairie de Louga. C’est ainsi que le maire Moustapha Diop a consacré tout le mois de février à des inaugurations d’infrastructures socio-économiques de base dans la ville de Louga réalisées sous son magistère. Il a, d’autre part, organisé des meetings d’animation au niveau des différents quartiers de la commune et a procédé, à cette occasion, à une démonstration de force de sa sensibilité et de la capacité de mobilisation de celle-ci. Le maire sortant, candidat à sa propre succession, n’a pas manqué non plus d’animer des meetings de ralliement de militants de l’opposition mais aussi de membres de l’APR appartenant à d’autres sensibilités du parti présidentiel.



Dans la même dynamique, il a effectué des visites de courtoisie auprès d’autorités religieuses locales pour leur demander de prier pour un Sénégal de paix, pour le président Macky Sall ainsi que pour lui-même en vue de leur permettre de réussir leurs missions. A l’occasion de toutes ces activités politiques, le maire sortant de Louga n’a pas manqué de réaffirmer sa ferme volonté de toujours œuvrer pour le bien- être de ses administrés à travers une politique de développement socioéconomique ayant pour but l’épanouissement des populations.



Comment Moustapha Diop essaie de convaincre les « Ndiambour-Ndiambour » de le réélire

Pour ce faire, il a exhorté les ’’NdiambourNdiambour’’ à le soutenir davantage pour lui permettre d’achever tous les projets qu’il a initiés et entamés à leur profit. Il leur a demandé, à cet égard de lui renouveler leur confiance en le reconduisant à la tête de l’hôtel de ville de Louga. Moustapha Diop a rappelé les investissements qu’il a déjà effectués dans les infrastructures socioéconomiques de base. Déjà consentis et réalisés sous son magistère.



A l’en croire, sa reconduction à la tête de la municipalité lui permettrait d’achever les grands projets de modernisation de la capitale du Ndiambour et d’entamer d’autres. Il a promis, une fois réélu à la tête de la municipalité, de redoubler d’efforts pour faire de Louga l’une des capitales régionales de notre pays les plus modernes et urbanisées.



Quant au leader du mouvement’’ Dolly Macky’’ Mamadou Mamour Diallo, en plus des ateliers de formation des femmes et des jeunes à des métiers pour leur insertion dans des circuits productifs de développement, il a, lui aussi, présidé plusieurs meetings de ralliement et a procédé à des visites de projets de développement que son mouvement a initiés au profit de ses membres. Il a aussi organisé des opérations de nettoiement tant au niveau de la commune de Louga que de celle de Nguidila.



Pendant ce temps, le président du conseil départemental, Amadou Mberry Sylla, dont le fauteuil est aussi convoité par de nombreux candidats éventuels dont Samba Kanté, se déploie dans tout le département pour massifier son électorat. C’est ainsi qu’il a effectué de nombreuses visites de terrain pour prendre contact avec les militants de l’APR et de Benno Book Yaakar et leur demander de plaider pour sa cause. Le député et président du conseil départemental, qui a honoré de sa présence pratiquement toutes les cérémonies religieuses et familiales, et octroyé beaucoup de matériels de sonorisation et des kits solaires aux moquées. Les actions de solidarité menées dans le département de Louga par le président Amadou Mberry Sylla ont été partout appréciées à leur juste valeur par les populations. Lesquelles promettent de lui renvoyer l’ascenseur électoral…



Le Témoin