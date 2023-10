Louga : un émigré envoie sa belle-mère au tribunal pour 65 millions FCFA d’or

Le Tribunal de Grande Instance de Louga a été le théâtre d'un affrontement familial entre un émigré, I. Fall, et sa belle-mère, F. Niang, suite à des allégations d'abus de confiance. Les accusations portaient sur la dilapidation présumée de bijoux en or d'une valeur estimée à 65 millions de francs CFA.



D’après L’Observateur, face à la cour, la dame Niang a reconnu avoir reçu des envois de bijoux en or de la part de son beau-fils pendant son séjour en Italie. Toutefois, elle a fermement nié toute malversation, affirmant qu'elle avait l'intention de restituer intégralement les biens à son retour.



Toutefois, à l’en croire, les bijoux en or ont mystérieusement disparu de son armoire en février dernier, alors que I. Fall était de retour. Tandis que l'émigré insistait sur la valeur des biens disparus, estimée à 65 millions de francs CFA, la mise en cause a contesté cette somme, exigeant des preuves tangibles de la valeur des objets.



Finalement, malgré avoir déjà restitué la somme de 20 millions de francs CFA, F. Niang a été condamnée à six (6) mois de prison avec sursis et à verser à I. Fall 15 millions de francs CFA en dommages et intérêts.