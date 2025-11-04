Lucas Chevalier vide son sac sur le PSG !

Ce mardi soir, Lucas Chevalier va être sous le feu des projecteurs. Alors qu’il avait déjà participé à la victoire parisienne lors d’un premier choc en Ligue des Champions, face à un FC Barcelone amoindri, le portier parisien va devoir sortir un très gros match pour la réception du Bayern Munich, au Parc des Princes (21 heures). Opposé à la meilleure équipe du moment, le portier de 23 ans, qui n’a pas encore pleinement convaincu depuis son arrivée en remplacement de Gianluigi Donnarumma cet été, aura des choses à prouver.



Alors avant de recevoir le club bavarois, Lucas Chevalier s’est longuement confié pour faire un premier bilan de son arrivée au Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance du LOSC contre un gros montant de 55 millions d’euros, l’international français assure d’abord que ce n’était pas un choix facile de partir s’engager chez les Champions d’Europe, notamment en raison de la pression. «Il y a eu de la réflexion de ma part, et avec mes proches. On sait que c’est différent avant même de l’avoir vécu (…) j’aurais pu faire d’autres choix ou rester dans mon confort à Lille et ne pas prendre de risque», a-t-il assuré dans les colonnes du Figaro, en précisant qu’il souhaitait franchir un cap dans sa carrière.



Lucas Chevalier assure que les critiques sont derrière lui

Mais l’arrivée de Lucas Chevalier n’a pas été la plus simple. Pas toujours au top depuis ses débuts dans la capitale, l’ex-Lillois a dû essuyer de nombreuses critiques dans les médias, notamment après des prestations manquées contre Tottenham, en Supercoupe d’Europe, puis contre l’OM, en Ligue 1, mais assure que, maintenant, c’est derrière lui. «Je me sens de mieux en mieux. Mon arrivée s’est vraiment accélérée dans les derniers jours, et on a tout de suite préparé la Supercoupe d’Europe. Donc, les premiers mois, en tout cas le premier mois et demi, il y avait un peu d’inconfort. Je logeais encore à l’hôtel. Et puis je suis quelqu’un d’assez routinier, assez carré, et là, c’était un peu le freestyle», a ajouté le gardien de 23 ans, qui assure que c’était le bon moment pour quitter le LOSC.



En revenant sur les critiques, Chevalier a été marqué par son adaptation au PSG, un club où «tu n’as pas le droit à l’erreur» et où «tout est scruté, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses. Le bon, c’est normal, le moins bon, ce n’est pas normal». Mais après deux mois compliqués, l’international français veut maintenant s’inscrire dans le long-terme au Paris Saint-Germain, où il sent tout le monde en confiance désormais. Avec l’objectif assumé de gagner une deuxième Ligue des champions de suite avec les Franciliens.