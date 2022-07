Luis Suarez quitte l’Europe pour retourner en Uruguay

Seize ans après son départ pour l'Europe et les Pays-Bas, Luis Suarez va faire son retour en Uruguay, dans le club de ses débuts. Alors que la piste prenait de l'épaisseur ces derniers jours, l'attaquant de 35 ans a confirmé ce mardi soir un pré-accord avec Nacional.



« Avant tout, je souhaitais vous remercier pour les marques d’affections que nous avons reçus ma famille et moi ces derniers jours, ça a été impressionnant, très émouvant, ces messages et des vidéos reçus. Ça nous a touché au cœur avec cette situation où nous devions décider l’avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous avons un pré-accord avec le club et nous allons boucler les détails dans les heures à venir pour arriver à un accord et pouvoir profiter de cette nouvelle étape et vous voir dans les prochains jours. Je vous embrasse et je vous remercie pour les messages envoyés. On se voit bientôt ! », a déclaré l’attaquant uruguayen, transcrit par RMC Sport.