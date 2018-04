Lutte: Abass Ndoye, Président écurie Fass, conteste la victoire de Balla Gaye et va déposer un recours

Dans l’émission Jonganté de la TFM ce dimanche, Abass Ndoye est revenu sur la défaite de son poulain face à Balla Gaye 2 sur décision arbitrale.

Le président de l’écurie Fass conteste le nombre d’avertissement obtenu par Gris Bordeaux et les avertissements non donnés à Balla Gaye 2, et annonce que son écurie Fass va déposer un recours au niveau du Cng.

« Nous allons déposer un recours au niveau du CNG de lutte avec tous les arguments nécessaires pour démontrer que l’arbitrage s’est trompé sur les sanctions à l’endroit de Gris Bordeaux et les non-sanctions à l’endroit de Balla Gaye 2 dans ce combat. »

Abass Ndoye précise que « Balla Gaye 2 a fait des sorties délibérées non sanctionnées et surtout il a changé de position de départ du combat avec la bénédiction de l’arbitre. »

Le patron de Fass en a profité pour accuser sans citer de noms tous les partisans de Balla Gaye 2 qui sont sortis de tout le Sénégal au-delà de Guédiawaye, notamment de Pikine : « ce samedi, Gris Bordeaux et Fass ont lutté contre le reste du monde »