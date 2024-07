Lutte : Balla Gaye 2 pourrait affronter Eumeu Sène

Aziz Ndiaye, manager de Balla Gaye 2, est déjà en train de planifier le prochain combat de son protégé après sa victoire sur Tapha Tine. D’après lui, une troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène n’est pas écartée.



« Aujourd’hui le vrai Lion est de retour. Balla Gaye 2 a fait de la lutte pure et Dieu merci il a battu Tapha Tine. Je peux vous annoncer que Balla Gaye connaîtra le nom de son futur adversaire dans moins d’une semaine. Aujourd’hui, le combat le plus logique c’est Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène. Ils sont tous les deux d’anciens rois des arènes. Eumeu l’a battu deux fois et c’est le moment de permettre à Balla de corriger cela », a annoncé Aziz Ndiaye sur Lutte TV.



Pour rappel, Eumeu Sène a battu Balla Gaye 2 deux fois (2008 et 2015). Il a également terrassé en mai dernier Sa Thiès, le frère de Balla Gaye 2. Ce qui lui permet de confirmer sa suprématie sur la famille de feu Double Less, qui est le père de Omar Sakho (Balla Gaye 2) et Salif Sakho (Sa Thiès). Sur ceux, Eumeu Sène se fait surnommer par les amateurs de lutte le « roi chez Double Less ».