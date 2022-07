Lutte - Gris Bordeaux : « Je suis plus prêt et plus fort que Balla Gaye 2 »

En perspective de leur combat revanche du 7 août prochain, Gris Bordeaux tête de file de l’écurie Fass-Ndakaru et Balla Gaye 2 continuent leurs joutes verbales. Après la sortie du « Lion » de Guédiawaye lundi dernier, c’est au tour du 3ème Tigre de Fass de lui donner la réplique. Gris Bordeaux est catégorique, il soutient qu’il est plus fort et plus prêt que son adversaire.



« Balla est un beau parleur, mais il sait très bien que je suis plus fort que lui. Je le jure que je suis plus fort que lui. Je suis plus prêt que lui, à un mois du combat. Cela, je peux aussi le jurer. Si on devait lutter pendant 10 minutes aujourd’hui, il s’épuiserait en premier. Je fais confiance à mon travail. Je viendrais plus fort le 7 août, parce que j’ai plus travaillé pour ce combat. Le jour J, les amateurs le verront quand on va enlever nos habits », a lancé Gris Bordeaux dans « Sunu Lamb ».



« Depuis que je fréquente l’arène, seul Eumeu Sène a osé m’affronter (6 mai 2011). On s’était bagarré pendant presque tout le combat, c’était du vrai pugilat. Balla ne peut pas s’asseoir sur mon ventre. Quand on parle d’une défaite de Gris, on dit souvent que c’est par 4 appuis. Mais les temps ont changé, surtout qu’on me faisait souvent perdre, parce que je n’étais pas en bons termes avec le CNG qui était là. J’ai battu mes adversaires de façon claire et nette », a ajouté le 3ème Tigre de Fass.



Gris Bordeaux promet d’en découdre avec son adversaire. « Balla ne peut pas me manipuler. Il ne peut pas me soulever. Je vais lui imposer une façon de lutter qu’il ne connaît pas. Balla a de sérieux problèmes. Actuellement, il ne sait pas comment aborder le combat. Je suis un athlète et je sais comment aborder mes combats », a-t-il confié.