Lutte : Gris Bordeaux pour se relancer, Zarco vise une place dans le cercle fermé des ténors de l’arène

L’arène sénégalaise vibrera ce dimanche avec un combat décisif entre Gris Bordeaux et Zarco. Une confrontation capitale pour les deux lutteurs : Gris Bordeaux tentera de relancer sa carrière, tandis que Zarco visera une place parmi les ténors de la lutte.



Le Tigre de Fass n’a pas remporté de victoire depuis son combat contre Tyson, le 3 mai 2015. Dix ans plus tard, il se retrouve face à un ultimatum : vaincre ou envisager de mettre fin à une carrière marquée par 11 victoires, 11 défaites et 2 sans-verdicts. Ce combat est une véritable bataille pour son avenir dans l’arène.



De son côté, Zarco arrive avec une dynamique positive. Après un séjour de cinq ans en Espagne, il est revenu en 2022 et s’est imposé face à plusieurs adversaires, notamment Baye Mandione, Ada Fass, Diène Kairé et Niang Bou Ndaw. Avec un palmarès de 11 victoires et 5 défaites, une victoire contre Gris Bordeaux lui permettrait de rejoindre le cercle prestigieux des lutteurs VIP.



Des affiches alléchantes au programme



Outre le duel principal, la journée promet d’être riche en émotions avec d’autres combats de haut niveau. Le choc entre Diène Kairé et Fils de Balla, tous deux en quête de rachat après une défaite, s’annonce intense. De même, l’affrontement entre Talfa et Pokola sera l’une des attractions majeures.



Les amateurs pourront également suivre des confrontations palpitantes telles que Tapha Mbeur contre Siteu Bou Ngor, Baba Diakhal face à Kirikou, et Armée contre Ibou Afia. D’autres duels mettront aux prises Mathieu contre Preira-Diockel, Papa Bari Bari face à Tapha Gueye 2, Bébé Ama contre Tapha Jr, et Bour Sine 2 face à Malick Niang.



Avec ces affiches explosives, l’arène promet un spectacle mémorable pour tous les passionnés de lutte sénégalaise.