Lutte - Sa Thiès, école de lutte Balla Gaye : «Reug Reug pourrait se réveiller à l'hôpital..»

«Quand on sera deux dans l'enceinte, Reug Reug saura qu'on n'est pas pareil. Entre nous, ce sera comme le match Senegal-Egypte. Il n'y aura pas de paix tant qu'il ne sera pas à terre. Je ne vais

pas lui faciliter la tâche. Je sais bien qu'il ne peut pas résister à mes coups, parce que si je le touche, il va tomber. C'est à l'hôpital qu'il risque de se réveiler », promet Sa Thiès.

Capable de « faire cinq techniques de lutte en cinq secondes et de lutter

les yeux fermés », le fils de Double Less se gonfle d'avoir grandi dans un environnement de lutte.

«J'ai été entouré par mon père et mon grand-frère qui sont de grands champions

dans ce domaine. J'ai la lutte dans le sang », confie-t-il au journal L'observateur.

Malgré sa réputation de fougueux et son excès de confiance qui lui ont valu ses deux défaites de sa carrière devant Malick Niang et Boy Niang 2, le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye assume ses caractéristiques et envoie une pique à son adversaire.

«La rapidité fait partie des qualités des meilleurs athlètes au monde. Reug Reug n'a qu'une seule manière d'aborder ses combats, il n'est pas intelligent et a un véritable problème de communication. Je ne veux pas qu'il m'induise en erreur, raison pour laquelle je ne le suis pas dans ça. Je ne veux pas décevoir les amateurs de lutte", a soutenu le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye.

De la confiance, Sa Thiès en a. De la forme, il en respire. Lors de son open press d'hier mercredi, le lutteur de Guédiawaye a affiché une forme qui rassure ses fans, venus nombreux le soutenir au terrain Golf sud. Acclamé par le public, il est accompagné de son grand- frère Balla Gaye 2 et entouré de Lac de Guiers 2, Gouye-Gui et Fils de Balla, venus lui prêter main forte, il a envoyé un avertissement à son adversaire du 5 mars.