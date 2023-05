Lutte: Zarco, Ada Fass et Mobile 2 graciés par le CNG

Le Comité national de gestion de lutte (CNG) remet les compteurs à zéro. Tous les lutteurs qui écopaient d'une suspension, ont été graciés. Le Président Ibrahima Sène a pris cette décision dimanche, à Saint-Louis, à l'occasion de la 23e édition du tournoi de lutte traditionnelle simple doté du Drapeau du chef de l'Etat.



Pour rappel, les lutteurs Zarco et Ada Fass ont été sanctionnés, au lendemain de leur combat du 8 janvier dernier à l'Arène nationale, pour un an d'interdiction de compétition. Le lutteur de Grand-Yoff Mbolo qui devait attendre jusqu'en janvier 2024 pour pouvoir faire face à Diène Kaïré, pourrait espérer affronter le fils de Boy Kaïré en début de saison prochaine.



C'est le même cas pour les autres lutteurs, à l'exception d'Ada Fass qui s'est encore empêtré dans une histoire d'agression et fait l'objet de poursuites judiciaires.



En cas de condamnation, il risque de perdre sa licence pour un moment.