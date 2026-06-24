Mondial 2026 : La Bosnie élimine le Qatar et attend son sort parmi les meilleurs troisièmes

La Bosnie-Herzégovine a battu le Qatar (3-1), ce mercredi 24 juin à Seattle, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Les Bosniens terminent 3es du groupe B et vont désormais attendre de connaître leur sort pour les 16es de finale.
Toujours pas de victoire pour le Qatar dans un Mondial. Trois défaites en 2022, un nul et deux défaites en 2026. Le bilan n’est toujours pas positif pour les Qataris à la Coupe du monde.
Toujours pas de victoire pour le Qatar dans un Mondial. Trois défaites en 2022, un nul et deux défaites en 2026. Le bilan n’est toujours pas positif pour les Qataris à la Coupe du monde.
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