Mondial 2026 : le Brésil domine l’Écosse et assure la première place

Le Brésil a assuré face à l'Ecosse. Portée par un doublé de Vinicius et Cunha qui marqué son troisième but dans cette Coupe du monde 2026, l’équipe de Carlo Ancelotti n’a pas tremblé.
Grâce à ce succès et avec le retour de Neymar en fin de match, le Brésil décroche la première place du groupe c, devant le Maroc vainqueur de Haïti dans la douleur.
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