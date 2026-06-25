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Mondial 2026 : le Brésil domine l’Écosse et assure la première place



Mondial 2026 : le Brésil domine l’Écosse et assure la première place
Le Brésil a assuré face à l'Ecosse. Portée par un doublé de Vinicius et Cunha qui marqué son troisième but dans cette Coupe du monde 2026, l’équipe de Carlo Ancelotti n’a pas tremblé. 

Grâce à ce succès et avec le retour de Neymar en fin de match, le Brésil décroche la première place du groupe c, devant le Maroc vainqueur de Haïti dans la douleur. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 25 Juin 2026 - 02:30


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