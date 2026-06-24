Mondial 2026 : la Suisse s’impose face au Canada et termine en tête du groupe B

La Suisse a réalisé une belle opération en s’imposant face au Canada lors de la dernière journée du groupe B de la Coupe du monde 2026, ce mercredi 24 juin 2026 (2-1).



Grâce à cette victoire, les Suisses terminent premier du groupe B et devraient profiter d’un adversaire plus abordable.



De leur côté, les Canadiens devront quitter leur pays afin de disputer le match des seizièmes de finale, très certainement face à la Corée du Sud.