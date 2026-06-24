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Mondial 2026 : la Suisse s’impose face au Canada et termine en tête du groupe B



Mondial 2026 : la Suisse s’impose face au Canada et termine en tête du groupe B
La Suisse a réalisé une belle opération en s’imposant face au Canada lors de la dernière journée du groupe B de la Coupe du monde 2026, ce mercredi 24 juin 2026 (2-1). 

Grâce à cette victoire, les Suisses terminent premier du groupe B et devraient profiter d’un adversaire plus abordable. 

De leur côté, les Canadiens devront quitter leur pays afin de disputer le match des seizièmes de finale, très certainement face à la Corée du Sud. 
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Moussa Ndongo

Mercredi 24 Juin 2026 - 23:59


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