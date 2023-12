Lutte avec frappe : le CLAF démarrera le dimanche 4 février 2024, des poules de feu en vue

On connaît maintenant la date du démarrage du Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF) de Gaston Productions pour cette saison 2023-2024. Les premiers combats vont se tenir le dimanche 4 février 2024 à l'Arène nationale de Pikine, a informé dans Sunu Lamb, Makane Mbengue en marge de la régularisation du duel entre Zarco et Niang bou Ndaw.



Deux poules de feu



Pour le CLAF, les amateurs auront de beaux duels surtout qu'on a deux (2) groupes de feu. Dans la poule A, on retrouve Ndiaye Tine (Baol Mbollo), Thiatou Yoff (Yoff), Gamou Guèye 2 (Lébougui) et Thiatou Yarakh (Askan Wi Yarakh). Garga 2 (Jambars), Doudou Sané (Tay Singher), Boy Diakhao (Samba Diaw Thiès) et Ndiaga Doolé (Ndiaga Sarr) sont dans la poule B.

Les deux premiers des 2 poules vont se retrouver en finale.