Lutte contre Covid-19: Macky prévoit une Médaille d'honneur pour les personnels de santé

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a révélé jeudi avoir donné des instructions à la Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion en vue de l’instauration d’une médaille d’honneur de la santé pour récompenser les personnes ayant rendu un service à ce secteur.

"Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, j’ai demandé la création de la Médaille d’honneur de la santé, qui sera destinée à récompenser les personnes qui ont rendu un service honorable dans le domaine sanitaire", a expliqué le président Sall.

Il procédait, au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), à l’ouverture de la 10éme Conférence internationale des grandes chancelleries francophones.



Le chef de l’Etat déclare qu’il a la "forte conviction que la récompense est au bout de l’effort et qu’elle doit être décernée pour tout acte méritoire".



"On mérite une distinction quand on fait des efforts pour bien atteindre un bon résultat et quand on accomplit son devoir tout court", a estimé Macky Sall au sujet du bien-fondé de l’instauration de cette nouvelle décoration.



Devant des grands chanceliers venus d’une vingtaine de pays membres, observateurs ou invités dont la Gambie, le chef de l’Etat a souligné le rôle de ces institutions dans la sauvegarde des valeurs civiques. "Les grandes chancelleries, à travers la consécration de personnalités perçues comme des modèles civiques de persévérance, peuvent inciter les populations, et surtout la jeunesse, à s’inspirer de ces modèles et à chercher des repères dans le domaine de la citoyenneté", ont rappelé les organisateurs de la conférence qui prend fin samedi.