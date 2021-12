Lutte contre l'émigration clandestine: les promesses du Dg de la Der aux jeunes pécheurs

Le Directeur général de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des jeunes (Der/Fj), Pape Amadou Sarr a lancé un message à l’endroit des jeunes pécheurs lors de la cérémonie d’ouverture de la caisse Nano Crédit de Fass Boye. Selon lui, les jeunes pécheurs et mareyeurs seront encadrés pour l’acquisition de pirogues en fibre de verre de qualité, qui puissent leur permettre avec la géolocalisation d’aller en haute mer.



Le Dg de la Der a aussi souligné que ceci leur permettra d’éviter de prendre des embarcations de fortune pour aller périr dans l’Atlantique ou arriver en Europe où ils sont refoulés ou emprisonnés. Raison pour laquelle il a appelé toute la jeunesse de Fass Boye (de la côte de Dakar à Saint-Louis) à prendre conscience des opportunités d’emplois qui existent bel et bien ici au Sénégal. Ce, notamment dans le secteur de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage ainsi que dans tous les autres secteurs de l’économie nationale pour les accompagner.



« Le Sénégal a besoin de vous pour son développement. Restez ici pour y travailler et l’Etat vous accompagnera pour l’atteinte de vos objectifs », leur a-t-il lancé. Par ailleurs, il a ajouté que toutes les dispositions seront prises pour faciliter l’accès aux pôles emplois, ainsi qu’à toute autre opportunité que Nano Crédit (pour des financements de proximités d’activités économiques créatrices de revenu).



Pour les secteurs économiques bénéficiaires, la pêche est en tête suivie de l’élevage, de l’agriculture, des services et des transports.