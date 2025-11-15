Lutte contre l’orpaillage à Kédougou : 17 individus arrêtés 40 marteaux piqueurs et 17 motos saisis

Une opération menée mardi 11 novembre 2025 par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention numéro 2 (GARSI 2) a permis le démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans la localité de Bambadji, dans la région de Kédougou. Les gendarmes ont interpellé dix-sept (17) individus lors de cette intervention conduite dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale de l’or dans la partie Est du pays.





Selon les informations parvenues à PressAfrik, les éléments engagés sur le terrain ont procédé à la saisie de trente-huit (38) groupes électrogènes, quarante (40) marteaux piqueurs, dix-sept (17) motocyclettes et un (1) tricycle. Ce matériel, couramment utilisé dans l’extraction illégale de l’or, atteste de l’importance du site ciblé et de l’ampleur de l’activité clandestine.





Les personnes interpellées ont été remises à la brigade territoriale de Saraya pour les besoins de l’enquête. Cette opération s’inscrit dans une série d’actions engagées par la gendarmerie pour freiner l’expansion de l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou, où ce phénomène constitue un enjeu sécuritaire, environnemental et économique majeur.