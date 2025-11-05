Lutte contre la drogue, orpaillage et migration : le gouvernement renforce ses dispositifs sécuritaires

Le Premier ministre a mis en exergue les efforts soutenus de l’administration territoriale et des forces de défense et de sécurité dans la préservation de l’ordre public et la lutte contre les activités illicites. Dans sa communication lors du conseil des ministres de ce mercredi, il a indiqué que « les opérations de grande envergure menées entre juillet et octobre 2025 ont permis d’obtenir des résultats probants » dans les domaines de la sécurité publique, de la sécurité civile, de la sécurité transfrontalière, ainsi que dans la lutte contre la drogue, le vol de bétail, l’orpaillage clandestin, et l’exploitation frauduleuse des ressources forestières.



Ces opérations ont également porté sur « les encombrements, les occupations anarchiques, la mendicité, les quartiers flottants et l’émigration clandestine », a-t-il précisé, avant de « saluer le travail coordonné des forces de défense et de sécurité. » Les résultats chiffrés présentés au Conseil concernent notamment le nombre de personnes contrôlées, les arrestations, les procédures engagées, les départs de pirogues empêchés, ainsi que le démantèlement de réseaux criminels et la régulation des séjours irréguliers d’étrangers.



Le Premier ministre a tenu à féliciter les ministres concernés pour leur engagement et les résultats obtenus, rappelant que ces efforts traduisent « la nouvelle démarche de rupture du gouvernement » axée sur la sécurité, la bonne gouvernance et la satisfaction des besoins essentiels des populations.