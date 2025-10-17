Lutte contre la fièvre de la vallée du Rift à Fatick : une vaste opération de saupoudrage menée ce vendredi

Dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift, la Brigade départementale d’hygiène de Fatick mènera, ce vendredi à partir de 23 heures, une vaste opération de saupoudrage dans plusieurs zones de la ville. Cette intervention nocturne, qui se poursuivra jusqu’à 4 heures du matin, vise à désinfecter les marchés et lieux publics afin de réduire la prolifération des moustiques et prévenir les maladies liées à l’hivernage.
“L’objectif est de soulager les populations et de renforcer la prévention face aux risques sanitaires de la saison”, a déclaré le chef de la brigade d’hygiène, Ibou Diom. Il a précisé que cette action s’inscrit dans la continuité d’une série d’opérations déjà menées dans les établissements scolaires et domiciles de Fatick. À ce jour, 542 salles de classe et 485 toilettes ont été désinfectées, en plus de la désinsectisation de treize maisons.
Des équipes de sensibilisation effectuent également des visites à domicile pour rappeler les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. M. Diom a assuré que tous les quartiers, y compris celui où le premier cas confirmé de fièvre de la vallée du Rift a été détecté, seront traités.
Cette campagne d’assainissement s’inscrit dans le dispositif de riposte sanitaire régional et a pour objectif de freiner la propagation de la maladie.
“L’objectif est de soulager les populations et de renforcer la prévention face aux risques sanitaires de la saison”, a déclaré le chef de la brigade d’hygiène, Ibou Diom. Il a précisé que cette action s’inscrit dans la continuité d’une série d’opérations déjà menées dans les établissements scolaires et domiciles de Fatick. À ce jour, 542 salles de classe et 485 toilettes ont été désinfectées, en plus de la désinsectisation de treize maisons.
Des équipes de sensibilisation effectuent également des visites à domicile pour rappeler les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. M. Diom a assuré que tous les quartiers, y compris celui où le premier cas confirmé de fièvre de la vallée du Rift a été détecté, seront traités.
Cette campagne d’assainissement s’inscrit dans le dispositif de riposte sanitaire régional et a pour objectif de freiner la propagation de la maladie.
Autres articles
-
Don d’organes au Sénégal : le programme de transplantation à l’arrêt faute de financement
-
Massacre de Thiaroye : des chercheurs pointent une « entreprise de dissimulation et de manipulation »
-
Numéros non identifiés : l’ARTP annonce la résiliation définitive à partir du 31 octobre
-
Météo du 17 au 18 octobre : averses attendues dans le Sud, le reste du pays sous la chaleur
-
Six individus arrêtés à Jaaxay pour vols nocturnes avec violences