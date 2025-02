Lutte contre la pénurie d’enseignants au Sénégal : une recherche identifie les causes et propose des solutions

Face à la pénurie croissante d’enseignants au Sénégal, notamment en zones rurales, une recherche soutenue par le programme APPRENDRE a analysé les causes du phénomène et proposé des solutions, indique un document publié sur le site d’Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources.



Présentée le 26 janvier 2025, cette étude met en lumière les facteurs expliquant l’attrition des enseignants : conditions de travail difficiles, faibles rémunérations, manque de soutien administratif et absence d’opportunités de formation continue.



Menée par des chercheurs des universités Assane Seck, Cheikh Anta Diop et Gaston Berger, l’étude s’appuie sur des enquêtes auprès de 270 enseignants dans plusieurs régions du pays.



Ses conclusions soulignent l’urgence d’améliorer l’encadrement pédagogique, d’offrir des incitations financières et de renforcer la valorisation du métier pour garantir un enseignement de qualité.



Pour combler le déficit en personnel enseignant, le gouvernement a initié le recrutement de 2 000 nouveaux enseignants, visant à renforcer les effectifs et améliorer la qualité de l’éducation.