Lutte contre le faux monnayage : saisie de plus de 3 milliards 580 millions de billets noirs à Kaolack et Fatick

Entre fin juin et début juillet 2025, les unités douanières ont réussi à saisir des billets noirs d’une contrevaleur estimé à plus de "trois (3) milliards 581 millions " dans les régions de Kaolack (centre) et de Fatick (ouest). Cet exploit selon l’Administration des Douanes entre dans le cadre de lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage.



La saisie la plus importante selon la même source a été réalisée, le samedi 28 juin 2025 par la Brigade mobile des Douanes de Fatick qui, suite à l’exploitation d’un renseignement, a localisé un des membres du réseau à Foundiougne et a saisi, "1. 3,39 milliards francs CFA" en billets noirs entre Foundiougne et Fatick.



Le suspect a également été arrêté dans une maison en construction où il avait dissimulé un carton contenant des billets noirs. L’enquête préliminaire a, ensuite, conduit à l’interpellation d’un deuxième prévenu au quartier Ndiaye-ndiaye de Fatick en possession de deux cartons dans lesquels des billets noirs étaient conditionnés.



Il s’agit au total de 679 coupures en euros d'une contrevaleur de 3.390.075.000 de francs CFA. Les deux individus ont été mis à la disposition du Parquet financier.



La Brigade mobile des Douanes de Nioro, Subdivision de Kaolack, Direction régionale des Douanes Centre a saisi aussi « 3400 coupures de 100 dollars en billets noirs d’une contrevaleur de 191 millions de francs CFA », le 17 juillet 2025 grâce à l’exploitation judicieuse d’un renseignement. Elle a réussi à mettre la main, dans une auberge située à Kaolack, sur un homme d’une quarantaine d’années. Le faussaire a, par la suite, été mis à la disposition de la justice.