Liverpool : l’Angleterre a désigné le grand coupable du fiasco contre le PSG

Sous les projecteurs d’Anfield, le scénario du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain continue de faire réagir en Angleterre. Battus (0-2) par un PSG clinique, les Reds ont vu leur rêve européen s’éteindre malgré une domination par séquences et de nombreuses occasions. Mais dans la presse britannique, un nom revient avec insistance pour incarner le tournant de cette élimination : celui d’Alexander Isak. Titularisé à la surprise générale par Arne Slot, l’attaquant suédois revient pourtant tout juste d’une longue blessure, et son choix de départ à la place d’un Mohamed Salah pourtant en forme après Fulham, interroge fortement. Très vite, Isak a peiné à exister dans l’intensité imposée par la défense parisienne, incapable de peser réellement sur les duels face à Marquinhos et Willian Pacho. Peu trouvé, souvent en retard dans le tempo, l’ancien buteur de Newcastle a incarné un Liverpool brouillon dans le dernier geste, alors que les Reds avaient besoin d’un point d’ancrage offensif fiable pour faire sauter le verrou du Paris Saint-Germain. Sa sortie dès la mi-temps a d’ailleurs coïncidé avec un net regain d’impact offensif côté anglais, alimentant encore davantage les débats en Angleterre sur la gestion du match par Slot.