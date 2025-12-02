Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda : les élèves outillés aux défis psychologiques du stress







À travers cette activité, Enda Jeunesse Action réaffirme ainsi son engagement à promouvoir un environnement scolaire sain, sûr et propice à l’épanouissement des apprenants. Les élèves et le personnel du lycée Alpha Molo Baldé ont été sensibilisés, samedi dernier, sur les enjeux liés à la gestion du stress en milieu scolaire. Cette activité a pris la forme d’un forum organisé à l’initiative de l’antenne régionale de Enda Jeunesse Action (EJA) à Kolda, dans le cadre du projet « À l’école en toute sécurité », financé par le partenaire hollandais Kinderpostzegels et mis en œuvre par EJA.Selon la coordonnatrice régionale du projet, Madame Coumba Boye Sy, cette rencontre répond à une urgence réelle dans la région. Citant les résultats de l’ enquête STEPS 2024 , elle indique que « le taux de dépression dans la région de Kolda est estimé à 43 %, contre 36 % au niveau national ». Une situation qu’elle juge alarmante et qui justifie, selon elle, la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation en milieu scolaire mais aussi au sein des communautés, afin d’outiller les élèves à mieux faire face et à gérer le stress.Au cours du forum, le psychologue conseiller Cheikh Ibrahima Ndiaye a prodigué plusieurs conseils pratiques aux élèves. Parmi ceux-ci, il a mis l’accent sur l’importance de l’organisation du temps de travail, de la pratique régulière d’activités physiques, de la communication avec les proches et de la recherche d’aide auprès de professionnels en cas de détresse psychologique. Il a également rappelé que le stress, s’il est mal géré, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et les performances scolaires.Abondant dans le même sens, le proviseur du lycée Alpha Molo Baldé a fait le lien entre le stress et les contreperformances enregistrées ces dernières années par les candidats de la région au baccalauréat. Selon lui, « la pression liée aux résultats, combinée à un environnement parfois difficile, empêche certains élèves de travailler dans de bonnes conditions ».Pour sa part, la présidente des clubs santé mentale de l’établissement a salué la tenue de ce forum, qu’elle qualifie de « salutaire et nécessaire ». Elle a, en outre, plaidé pour la multiplication de telles initiatives dans les autres établissements scolaires de la région de Kolda, afin de mieux préparer les élèves à faire face aux pressions académiques et sociales.À travers cette activité, Enda Jeunesse Action réaffirme ainsi son engagement à promouvoir un environnement scolaire sain, sûr et propice à l’épanouissement des apprenants. Autres articles Coupe d'Afrique des nations 2025 : 1xBet reste partenaire clé de la CAF

Ismaila Mansaly(correspondant)

