M'Baye Niang n'écarte pas la possibilité de rester à Rennes

Prêté par le Stade Rennais à Al-Ahli pour 6 mois en février dernier, M'Baye Niang (26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023) pourrait finalement rester Bretagne, où il est de retour, selon les informations de Footmercato.



L'international sénégalais (15 sélections, 4 buts), qui n'a disputé que cinq rencontres avec le club saoudien au cours de son prêt, est en effet disponible sur le marché des transferts.



Malgré de nombreuses sollicitations, comme Nantes, Antalyaspor, Salernitana, ou Levante, l'ancien Cannais a décliné chacune des propositions reçues. En cas de départ, le principal intéressé privilégie la France et l'Italie. L'intérêt de Venise, promu en Serie A, reste le plus fort pour le joueur déjà passé par l'AC Milan, le Genoa et le Torino.