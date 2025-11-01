MAC de Saint-Louis : la ministre Yassine Fall préoccupée par les conditions de détention des mineurs et des femmes

La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, a effectué ce vendredi une visite à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis. Elle s’est dite profondément préoccupée par les conditions de détention, notamment celles des mineurs et des femmes incarcérées.



« Nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui sont dans les liens de la détention et des personnes âgées. Mais ce qui nous fend le cœur, c’est de voir des mineurs en détention et aussi la population féminine », a déclaré la ministre au terme de sa visite à la prison de Saint-Louis.



Yassine Fall a également promis de renforcer les dispositifs de réinsertion professionnelle des détenus.



« Nous avons discuté et échangé avec eux. Nous pensons que c’est une préoccupation qu’il va falloir prendre en compte par rapport à la réinsertion. On a beaucoup d’effort à faire par rapport à la réinsertion, et nous allons nous y atteler », a-t-elle assuré.

