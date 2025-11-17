MINUSCA : la SENQRF, pilier de la protection des civils malgré des conditions difficiles

Déployée pour la première fois le 25 avril 2022 à Bouar dans la Nana-Mambéré, la SENQRF compte 180 hommes et en est à sa quatrième rotation depuis mai 2025. Les tâches qui lui sont assignées découlent du mandat de la MINUSCA, soit assurer la protection des civils et appuyer l’autorité de l’État par une présence visible, mobile et proactive, notamment dans les zones où persistent les groupes armés.



« Notre mission est d’assurer que le sentiment de sécurité s’enracine durablement et d’éviter toute entrave au retour de la paix », explique le colonel Aranda Assine Gérald, commandant du détachement.

Ces Casques bleus opèrent dans des conditions extrêmes : routes impraticables, longues distances, manque d’infrastructures et isolement de certaines zones.

En raison de l'état des routes, ces hommes mettent une journée à parcourir les 150 km de Bouar à Koui, explique le major Souleyman Ba de la SENQRF.

Malgré ces contraintes, la MINUSCA poursuit la mise en œuvre de son mandat : soutien au processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), protection des civils, et extension de l’autorité de l’État.

La Force de réaction rapide sénégalaise (SENQRF), engagée aux côtés des Forces de défense et de sécurité centrafricaines, poursuit efficacement son mandat de protection des populations civiles malgré un environnement logistique particulièrement hostile.Dans cette zone isolée du nord-ouest de la Centrafrique, la MINUSCA salue les progrès enregistrés en matière de paix et de sécurité, attribuant une part significative de ces avancées à l’engagement du contingent sénégalais, rapporte la DIRPA citant minusca.unmissions.org.